Berlin. Der Bundestrainer ordnet das 2:3 gegen die Türkei ein. Nicht von der Hand zuweisen ist allerdings fehlende Stabilität in der Defensive.

Julian Brandt verwies auf seinen reichen Erfahrungsschatz. Der reicht zwar freilich nicht zurück, um sich an die Originalversion seiner Klamotten zu erinnern, die er am späten Samstagabend im Berliner Olympiastadion getragen hatte. Um die von Ausrüster Adidas neu aufgelegte Kollektion aus dem Europameister-Jahr 1996 zu bewerben, schlüpften Brandt und die übrigen Spieler der deutschen Nationalmannschaft vor und nach dem Länderspiel gegen die Türkei in jenes Trikot, in dem Oliver Bierhoff vor 27 Jahren das Golden Goal gegen Tschechien schoss. Der Dortmunder Mittelfeldspieler war da frische 59 Tage alt.