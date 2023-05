Umbruch beim FC Bayern: Wie geht es weiter?

Di., 30.05.2023, 20.53 Uhr

Trotz des elften Meistertitels in Folge herrscht beim "FC Hollywood" einmal mehr großes Chaos. Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic mussten unmittelbar nach der glücklichen Krönung am vergangenen Samstag ihre Posten bei Bayern München räumen. Dafür rücken mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß zwei langjährige Führungskräfte wieder stärker in die Verantwortung. Auch sportlich stehen in den kommenden Wochen viele brisante Entscheidungen an. Der SID blickt auf die Zukunft der Bayern.

