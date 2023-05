Glanzlos: Zverev in Runde zwei der French Open

Di., 30.05.2023, 16.24 Uhr

361 Tage nach seiner schweren Knöchelverletzung an gleicher Stelle hat Alexander Zverev ein erfolgreiches Comeback bei den French Open gefeiert. Der Tennis-Olympiasieger löste seine Pflichtaufgabe gegen den Südafrikaner Lloyd Harris mit viel Mühe und kämpfte sich so in Runde zwei.

Video: Sport