Klopp zieht Saison-Fazit: "Sehr schwer zu verstehen"

Mo., 29.05.2023, 12.24 Uhr

Nach dem Saisonabschluss seiner Liverpooler in Southampton zeigte sich Trainer Jürgen Klopp sichtlich enttäuscht über Platz fünf und dem Verpassen der CL-Plätze. Dennoch zog Klopp auch das positive aus den letzten elf Spielen und blickte positiv in die Zukunft in der Liverpool wieder ein "Titelanwärter" sein will.

Video: Sport