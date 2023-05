Eishockey-Sensation verpasst: DEB-Team holt Silber

So., 28.05.2023, 22.23 Uhr

Der Rekordweltmeister ist eine Nummer zu groß: Nach sechs Siegen in Folge haben die deutschen Eishockey-Helden die WM-Sensation verpasst und reisen mit Silber nach Hause. Im Endspiel in Tampere verlor das Team von Bundestrainer Harold Kreis gegen Kanada. Der erste WM-Titel in der deutschen Eishockey-Geschichte blieb zwar ein Traum, doch die erste WM-Medaille seit 70 Jahren ist auf dem Rückflug im Gepäck.

