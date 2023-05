Roglic gewinnt 106. Giro d'Italia - Cavendish holt Etappensieg

So., 28.05.2023, 20.24 Uhr

Gefeiert wird mit Sekt noch während der Etappe: Der slowenische Radprofi Primoz Roglic hat den 106. Giro d'Italia gewonnen. Der 33-Jährige führte die Gesamtwertung nach der Schlussetappe in Rom am Sonntag mit 14 Sekunden Vorsprung auf den Briten Geraint Thomas an. Das Podium komplettierte der Portugiese Joao Almeida, bester Deutscher wurde Lennard Kämna. Den letzten Etappensieg holte sich ein Altmeister bei seinem letzten Giro, ein Deutscher stürzte schwer.

