Irres Saisonfinale: Heidenheim steigt auf - HSV in Relegation

So., 28.05.2023, 18.53 Uhr

Die 2. Bundesliga setzt dem spannenden Fußball-Wochenende die Krone auf: Der 1. FC Heidenheim ist nach einem Thriller erstmals in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Der FCH drehte bei Jahn Regensburg einen 0:2-Rückstand in letzter Minute. Der Hamburger SV gewann zwar beim SV Sandhausen, muss aber am 1. und 5. Juni in die Relegation gegen den VfB Stuttgart.

