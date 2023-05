Ungefährdeter Start-Ziel-Sieg: Verstappen gewinnt in Monaco

So., 28.05.2023, 18.24 Uhr

Vorsprung ausgebaut: Formel-1-Champion Max Verstappen hat zum zweiten Mal den Großen Preis von Monaco gewonnen und steuert auf seinen dritten WM-Titel in Folge zu. Beim sechsten Erfolg seines Red-Bull-Teams im sechsten Saisonrennen gewann der Niederländer in seiner Wahlheimat ungefährdet vor dem spanischen Routinier Fernando Alonso im Aston Martin und Alpine-Pilot Esteban Ocon. Der Vorsprung in der WM-Wertung beträgt nun 39 Zähler auf Verstappens diesmal punktlosen Teamkollegen Sergio Perez.

