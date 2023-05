Eishockey-WM: DEB-Team zieht ins Viertelfinale ein

Di., 23.05.2023, 14.24 Uhr

Mit dem vierten Sieg in Folge ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland und Lettland ins Viertelfinale eingezogen. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang zum Vorrundenabschluss Frankreich mit deutlich und sicherte sich den vierten Platz in der Gruppe A.

