Viele Tote bei Massenpanik in Stadion in El Salvador

So., 21.05.2023, 12.23 Uhr

Bei einer Massenpanik in einem Fußballstadion in El Salvador sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen seien zudem verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, erklärte die Polizei via Twitter. Authorities said initial reports pointed to a crush of fans who tried to enter Cuscatlan Stadium in the Central American country's capital San Salvador to watch a match between teams Alianza and FAS.

