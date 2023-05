Masters in Rom: Zverev kämpft sich weiter

So., 14.05.2023, 22.23 Uhr

Olympiasieger Alexander Zverev hat sich beim ATP-Masters in Rom in die dritte Runde gekämpft. Der Hamburger gewann sein emotionales Auftaktmatch, das wegen des Dauerregens am Samstag erst am Folgetag gespielt werden konnte, 5:7, 6:3, 6:4 gegen den Belgier David Goffin. Einem anderen Deutschen gelang eine dicke Überraschung.

