Eishockey-WM: Nachrücker Seider gibt Viertelfinale als Ziel aus

Di., 09.05.2023, 20.24 Uhr

NHL-Superstar Moritz Seider ist überraschend doch mit dabei - und gilt als großer Hoffnungsträger der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft für die anstehende WM in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai). Nachdem er mit den Detroit Red Wings die Play-offs in der NHL nur knapp verpasst hatte, wurde der 22-Jährige nachnominiert und will die DEB-Auswahl nun mindestens bis ins Viertelfinale führen.

