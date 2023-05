Titelrennen bis zum Schluss: "Das, was sich Leute gewünscht haben"

Fr., 05.05.2023, 16.25 Uhr

Die Trümpfe hat der BVB abgegeben, aber die Karten sind dennoch nicht schlecht. Trainer Edin Terzic baut darauf, dass die Dortmunder im engen Titelrennen ihre Pflichtaufgaben gewissenhaft lösen, allen voran im Heimspiel gegen Wolfsburg am kommenden Sonntag. Die Borussia will so ihre Chance auf die Meisterschaft bis zum letzten Spieltag wahren.

