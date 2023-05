3:2 beim VfB: Frankfurt greift nach dem DFB-Pokal

Mi., 03.05.2023, 22.53 Uhr

Eintracht Frankfurt darf nach dem Absturz in der Bundesliga weiter auf die Teilnahme am Europapokal hoffen. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner zog durch einen schwer erkämpften Sieg beim Abstiegskandidaten VfB Stuttgart ins Finale des DFB-Pokals ein und hat am 3. Juni in Berlin im Duell mit Titelverteidiger RB Leipzig ihre wohl letzte Chance, sich noch für die Europa League zu qualifizieren.

