Fragen und Antworten zum Großen Preis von Aserbaidschan

Mi., 26.04.2023, 12.23 Uhr

Am Wochenende gastiert die Formel 1 in Aserbaidschan. Das vierte Saisonrennen auf dem Stadtkurs von Baku dürfte wie jedes Jahr viel Spektakel bieten. Wer gewinnt? Was macht die Strecke in Baku besonders? Und was ist neu? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen vor dem Grand Prix.

Video: Sport