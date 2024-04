Quakenbrück. In Quakenbrück eskaliert ein Streit, in Ihlow kommt es beim Überholen zum Unfall - der Polizeiüberblick für Niedersachsen.

Ein 58-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Streit mit einem Autofahrer im Landkreis Osnabrück von seinem Fahrrad geschubst worden und hat sich dabei schwer am Knie verletzt. Die Verletzung macht eine Operation erforderlich, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 58-Jährige war am Sonntagabend in Quakenbrück mit einem 31-jährigen Autofahrer in einen Streit geraten. Als der 58-Jährige mit seinem Fahrrad wegfahren wollte, schubste ihn der Autofahrer, wodurch er vom Rad stürzte und sich am Knie verletzte.

Der 31-Jährige begründete seine Tat damit, dass der 58-jährige Radfahrer zuvor seine Ehefrau und Beifahrerin beleidigt haben soll. Der verletzte Radfahrer streitet das ab. Gegen beide Beteiligten wurde eine Anzeige wegen Beleidigung gestellt, gegen den 31-Jährigen zudem wegen Körperverletzung.

Zusammenstoß beim Überholen - fünf Verletzte im Kreis Aurich

Bei dem gescheiterten Versuch eines Autofahrers, einen

zu überholen, sind im Landkreis Aurich fünf Menschen verletzt worden. Der Autofahrer habe am Sonntagabend bei dem Manöver in Ihlow einen entgegenkommenden Pkw übersehen, teilte die Polizei mit. Der Wagen des Unfallverursachers sei dann sowohl mit dem entgegenkommenden Pkw als auch mit dem Schwertransport zusammengeprallt. Dabei seien fünf Menschen verletzt worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Hannover: Haftbefehl kommt im Flughafen ans Tageslicht

Statt ins Flugzeug wäre ein 35-Jähriger in Hannover beinahe in einen Transport ins Gefängnis gestiegen. Wie die Bundespolizei mitteilt, wurde der Mann kontrolliert, weil er vom Flughafen Hannover aus in die Türkei reisen wollte. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige von der Staatsanwaltschaft Braunschweig per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen fahrlässiger Körperverletzung war der 35-Jährige zu 40 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt worden - bezahlt hatte er jedoch nur einen, sodass 39 Sätze noch offen waren. Um nicht für 39 Tage ins Gefängnis zu müssen, zahlt der Mann die Reststrafe in Höhe von 585 Euro bei der Bundespolizei in Hannover und konnte so doch noch seinen Flug antreten.

