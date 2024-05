Braunschweig. Rainer Grimm vom BKA ermittelt seit Jahren im Fall Maddie und wegen weiterer Taten gegen ihn. Sein Prozess-Auftritt hinterlässt Fragen.

Kriminalhauptkommissar Rainer Grimm (55) ist seit 2017 als Hauptermittlungsführer auf der Fährte von Christian B.. Den hält die Staatsanwaltschaft Braunschweig für den Hauptverdächtigen im Fall von Madeleine „Maddie“ McCann und hat ihn wegen fünf Sexualdelikten anklagt. Grimm wurde im Landgericht als Zeuge vernommen. Seine Befragung offenbarte nachlässige Ermittlungen. Das Prozessziel der Ankläger, die Verurteilung in allen Anklagepunkten, könnte sogar gefährdet sein.

2016 wurden auf einem Grundstück von Christian B. in Sachsen-Anhalt USB-Sticks mit belastendem Material sichergestellt. 2018 wurden die Sticks Teil der neuen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen B.. Die Umasservierung oblag dem BKA, der wichtigste Stick wurde nicht umgetragen, Grimm hatte die Listen nicht abgeglichen. Nun ist fraglich, ob der Inhalt ins laufende Verfahren eingeführt werden darf.

Das BKA hatte zudem portugiesische Kollegen gebeten, ihnen ungeklärte Vergewaltigungsfälle zu übermitteln. Der Fall Hazel B., die Christian B. laut Anklage 2004 vergewaltigt haben soll, wurde nicht rückgemeldet. Das BKA bekam dazu erst Info, nachdem sich die Betroffene selbst bei der irischen Polizei gemeldet hatte. Grimm räumte ein, danach wurde in Portugal nie nachgehakt, ob es nicht doch weitere ungeklärte Vergewaltigungen geben könnte. Unterlassen wurde es ebenfalls, drei ähnliche Gewalttaten wie bei Hazel B. mit bekannten Tätern, die in der Falldatenbank „ViCLAS“ gelistet sind, mit ihrem Fall abzugleichen. Christian B. soll Rechtshänder sein - dies sollen Fotos aus der Ermittlungsakte belegen, die ihn beim Masturbieren zeigen. Dass Hazel B. ihren Angreifer als möglichen Linkshänder beschrieb, fand in den Ermittlungen wenig Beachtung.

