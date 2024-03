Vienenburg. Unter den Verletzten ist ein Säugling. Der Unfall an Karfreitag entstand wohl durch eine missachtete Vorfahrt. Das ist passiert.

Bei einem Verkehrsunfall an der Autobahn 36-Ausfahrt nahe Vienenburg sind an Karfreitag vier Menschen schwer verletzt worden – darunter ein Säugling. Zwei weitere Menschen seien leicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Der Unfall war gegen 11.20 Uhr geschehen: Ein 35 Jahre alter Autofahrer aus Berlin hatte die Ausfahrt Vienenburg-Nord – aus Richtung Braunschweig kommend – genommen. In dem Wagen befanden sich seine 35-jährige Ehefrau, ein dreijähriges Kind, ein sechs Monate altes Kleinkind sowie eine weitere, 45 Jahre alte Familienangehörige.

Beim Einbiegen auf die Bundesstraße 241 übersah der 35-Jährige den Polizei-Angaben zufolge den Wagen einer 45-Jährigen aus Lengde. Die Frau hatte Vorfahrt und war in Richtung Wiedelah unterwegs. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 45-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt, ebenso der Säugling, die 35- und die 45-Jährige. Alle wurden in Krankenhäuser in Goslar, Wolfenbüttel und Göttingen verbracht. Dazu wurden neben den örtlichen Kräften des Rettungsdienstes auch zwei Hubschrauber eingesetzt. Weiterhin war die örtliche Feuerwehr mit zahlreichen Kräften am Unfallort.

Mit Unterstützung von Einsatzkräften der Polizei Goslar wurde der Verkehrsunfall durch das Polizeikommissariat Bad Harzburg aufgenommen. Dazu wurde die Bundesstraße 241 und auch die Autobahnausfahrt für mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird bisher auf mindestens 8500 Euro geschätzt.

Ostfriesland: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei und stürzt

Ein Motorradfahrer ist in Südbrookmerland vor einer Kontrolle geflüchtet und laut Polizei mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde durch einen Ort gerast. Der 22-Jährige stürzte, blieb aber unverletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Demnach hatte eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung am Freitag eine Gruppe Motorradfahrer kontrollieren wollen. Statt anzuhalten sei der 22-Jährige auf seinem Motorrad davongefahren. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

Landkreis Aurich: Garage brennt komplett aus

Beim Brand einer Garage im Landkreis Aurich ist ein Schaden von rund 40 000 Euro entstanden. Eine Bewohnerin wurde bei dem Feuer in Osteel leicht verletzt, sie erlitt einen Schock, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Brand war am Freitagabend ausgebrochen. Die Garage, in der auch ein Auto stand, brannte komplett aus. Die Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

red/dpa