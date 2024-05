Braunschweig. Braunschweigs Basketballstar über Beleidigungen gegen sich und seine Frau, die Kampagne des deutschen Sports, seinen Kampf gegen Rassismus.

Hasskriminalität zeigt derzeit durch tätliche Angriffe auf Politiker ihr erschreckendes Potenzial. Zumindest von Hass-Postings, Bedrohungen, aggressivem Rassismus und religiösen Anfeindungen im Internet sind auch Spitzensportler zunehmend betroffen. Und damit sich solche Auswüchse nicht noch weiter ausdehnen oder den verbalen Angriffen bis hin zu Morddrohungen gar auch hier Taten folgen, ist der deutsche Sport kurz vor Beginn der Fußball-EM und der Olympischen Spiele in die Offensive gegen „Hate Speech“ gegangen.

Ein prominentes Opfer ist auch Braunschweigs sportliches Aushängeschild Dennis Schröder, der von permanenten Affronts in seinen Social-Media-Kanälen berichten kann. So begrüßt der Basketball-Weltmeister die Kampagne, die der Deutsche Olympische Sportbund, der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball-Liga gemeinsam vorgestellt haben. Das Ziel: Online-Täter leichter zur Rechenschaft ziehen zu können und damit die Nationalmannschaften und das deutsche Olympia-Team zu schützen.

Dennis Schröder gibt sich cool: Ohne Neider bist du nicht wirklich relevant

Für sich selbst hat der 30 Jahre alte Hauptgesellschafter der Basketball Löwen Braunschweig da bislang allerdings keinen Bedarf gesehen. Seine Strategie ist eine andere. Mit seinem großen Selbstbewusstsein lässt er Beleidigungen und Ähnliches an sich abprallen oder versucht es zumindest. „Das machen Leute, die nicht im Reinen und im Frieden mit sich selbst sind, die immer was rumzumäkeln haben“, urteilt der Nationalmannschafts-Kapitän. „Die wollen einfach Negatives über Erfolgreiche schreiben. Was sie meistens nicht verstehen, ist, dass sie, wenn sie so einen Kommentar geschrieben haben, immer noch an dem Punkt sind, an dem sie vorher schon waren. Dass sich nichts ändern wird für sie.“

Schröder versucht sogar, die unerfreulichen Entwicklungen ins Positive für sich zu drehen. „Ich finde es gar nicht so schlimm, Neider zu haben. Denn dann machst du etwas richtig“, sagt er. Wenn dagegen niemand etwas poste, dann heiße das zwar nicht, dass man die Dinge falsch mache. „Aber dann bist du nicht wirklich relevant.“

DOSB-Chef Thomas Weikert verurteilt Beleidigungen: Schon ein verworfener Siebenmeter reicht

Dem Braunschweiger ist allerdings klar, dass andere Spitzensportler mit Hass-Postings riesige Probleme haben. Neben den Opfern von Rassismus und anderweitiger Diskriminierung oder den Fußballstars mit ihrer großen Prominenz trifft es auch unbekanntere Athleten, sogar aus Randsportarten, die einfach nicht das erhoffte sportliche Ergebnis schaffen.

Da reiche schon ein verworfener Siebenmeter, eine Strafrunde beim Staffel-Biathlon oder ein scheuendes Pferd, wie DOSB-Chef Thomas Weikert an Beispielen verdeutlichte. „Viele sind nicht mental so stark, die leiden darunter“, mutmaßt Dennis Schröder. „Deshalb finde ich die Kampagne toll, es ist sehr gut, so etwas zu starten.“

Braunschweiger WM-Held nennt annonyme Hetzer „Internet-Eier“

Ihm selbst gehe es nicht sehr nahe, wenn er angepöbelt wird, versichert der Basketball-Star, der immerhin fast drei Millionen Follower auf Instagram hat. „Denn ich kenne die Person ja nicht, aber ich weiß ganz genau, wenn sie direkt vor mir stünde, würde sie so was nicht sagen“, verdeutlicht er. „Diese Internet-Eier, wie ich sie nenne, weil sie sich nur in der Anonymität des Netzes stark fühlen, die sollen machen, was sie wollen“, sagt Schröder. „Das sind oft Leute, die Schwierigkeiten haben, denen es nicht gut geht und die versuchen, das jemand anderem aufzudrängen. Ich versuche, keine Leute an mich rankommen zu lassen, die ich nicht kenne, und mir deren Kommentare auch gar nicht erst durchzulesen.“

Ehepaar Schröder: Rassistische Beleidigungen nach gemeinsamen Fotos

Ein bisschen fassungslos sind der Braunschweiger und seine Frau Ellen aber doch oft noch, wenn sie wieder mal ein gemeinsames Foto oder Video posten. Denn seit Jahren passiert stets das Gleiche, es melden sich umgehend rassistische Hetzer. „Das geht immer so“, berichtet Schröder. „Die einen beleidigen mich, weil ich mit einer Weißen zusammen bin, die anderen beleidigen Ellen, weil sie mit einem Schwarzen zusammen ist.“

Das Ganze habe auch nichts mit seiner gestiegenen Popularität zu tun. „Es war schon so, seit wir zusammen sind, und auch davor hat es schon solche Dinge gegeben“, verdeutlicht Schröder. „Die Leute haben das seit Ewigkeiten in ihren Köpfen. Die sagen, man muss schwarz/schwarz oder weiß/weiß sein. Das ist Rassismus, und zwar auf beiden Seiten.“

Affenlaute gegen Vinicius Junior entsetzten Kumpel Dennis Schröder

Deswegen sei es ein sehr großes Thema für ihn, er habe schon viele Leute getroffen, die ihn im Kampf gegen Rassismus inspiriert hätten. „Wann gab es schon einen dunkelhäutigen Sportler, der von beiden Seiten respektiert und akzeptiert wurde?“, fragt Schröder und kündigt an, etwas dazu beitragen zu wollen. „Ich will gerne viel mehr über Rassismus reden und Leute aus verschiedenen Kulturen zusammenbringen.“

Real Madrids Torjäger Vinicius Junior ist ein Kumpel von Dennis Schröder. Der Braunschweiger ist entsetzt über die Affenlaute, sie sich der Brasilianer anhören musste. © AFP | JAVIER SORIANO

Der Hass sei schon alt, komme aber immer wieder hoch, bedauert der NBA-Profi. „Es hat sich schon gebessert, aber es ist immer noch krass.“ So habe er es beispielsweise bei seinem Kumpel Vinicius Junior, Torjäger bei Real Madrid, erlebt. „Er ist einer der größten Fußballer aktuell, aber es gibt immer wieder Leute, die machen Affenlaute, wenn er spielt“, entrüstet sich Schröder.

Schröder plant Offensive gegen Rassismus: Viele Sportler werden ihre Stimme erheben

Der Kapitän der deutschen Basketballer möchte in den nächsten Jahren Events gegen Rassismus veranstalten. „Ich glaube, wir Sportler können noch viel mehr tun, damit da wirklich Veränderungen passieren“, mutmaßt er. „Viele Sportler werden ihre Stimme erheben, da werden wir uns einige Dinge ausdenken.“

Ihm selbst sei es zum Glück nie so übel ergangen wie anderen. „Angesprochen werde ich auf meine Hautfarbe nie. Höchstens mal, dass ich im Spiel irgendetwas in die Richtung höre – denn dann wissen die Schreier, ich kann in diesem Moment nichts gegen diese Person machen“, berichtet Schröder.

Er habe auch keine Sorge, mal auf der Straße mit Hasstiraden beleidigt zu werden. „Face to face würden sie sich das nicht trauen, nur im Netz schreiben diese Leute bösartig. Deshalb sage ich, man sollte nicht eine Sekunde über den nachdenken, der so etwas schreibt – diese Aufmerksamkeit verdient er nicht.“

Das ist die Kampagne der deutschen Sportverbände gegen Hate Speech:

Die großen Verbände versuchen, gemeinsam mit den Justizbehörden eine Drohkulisse aufzubauen. Künftig soll es Strafanzeigen hageln, wenn gewaltsame, rassistische oder diskriminierende Sprache gegen Athleten verwendet wird. DOSB, DFB und DFL arbeiten zu diesem Zweck mit der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft (ZIT) zusammen.

„Wir hatten es satt, dass unsere Athleten beleidigt werden“, sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert. „Deshalb haben wir uns an die Staatsanwaltschaft gewendet, wir akzeptieren keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, rassistischen Beleidigungen, Bedrohungen.“ Aber man wolle auch keine aus sportlichen Gründen. Gerade während der Großveranstaltungen, bei denen sie besonders im Fokus stehen, wolle man die Sportler besser schützen.

Eine Künstliche Intelligenz soll den deutschen Topathleten bei EM und Olympia helfen. Die KI soll den Hass bereits vor der Veröffentlichung in den Social-Media-Kanälen der Sportler herausfiltern und die Möglichkeit bieten, schwere Verstöße an die ZIT zu melden. So soll gleichzeitig gezielt Anzeige erstattet werden.

Auch der Druck auf die Politik wird erhöht. „Wir haben uns entschieden, es nicht mehr so hinzunehmen“, betonte DFB-Vize Ronny Zimmermann mit Verweis auf unfassbare Mengen „widerlichster“ Beleidigungen gegen seine U21 und die U17-Weltmeister. „Es geht um juristische Fürsorgepflicht, Hate Speech muss aus unserem System, aus unserer Gesellschaft einfach raus.“

So wird der Gesetzgeber von den Verbänden aufgefordert, die Strafverfolgung von Personen zu erleichtern, die für Deutschland antretende Athleten im Netz angreifen. Bislang können Verleumdungen oder Beleidigungen nur verfolgt werden, wenn die Athleten für jedes Posting einen schriftlichen Strafantrag stellen. Bei Politikern ist das seit 2021 anders, da können Fälle auch ohne ausdrücklichen Antrag verfolgt werden – und genau das fordern die Verbände nun auch für ihre Nationalmannschafts-Mitglieder.

Die ZIT hat aufgrund der schon bestehenden Kooperation mit dem DFB 45 Ermittlungsverfahren eingeleitet und 15 Tatverdächtige zweifelsfrei identifiziert. Bei einzelnen Plattformen liege die Identifizierungsquote inzwischen um die 80 Prozent, berichtete Staatsanwalt Benjamin Krause.

Auch das IOC verfolgt ein ähnliches Konzept wie die deutschen Verbände. Bei den Spielen in Paris soll ein KI-System 15.000 Athleten und mehr als 2.000 Offizielle in Echtzeit vor Beleidigungen auf allen wichtigen Social-Media-Plattformen schützen.