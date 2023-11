Quakenbrück. Blaulicht-Übersicht für Niedersachsen: In Quakenbrück prallen Autos zusammen. In Wallenhorst ist ein Haus nach einem Brand unbewohnbar.

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei zweier Autos in niedersächsischen Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) sind ein 13 Jahre altes Kind sowie eine 51-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann verletzt worden. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei geriet ein alkoholisierter Mann aufgrund von Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr, wie die beamten in einer Mitteilung bejanntgaben. Daraufhin kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Wagen der 51-Jährigen, in dem auch das 13-jährige Kind saß. Alle Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sicherungskasten gerät in Brand: Haus vorerst nicht mehr bewohnbar

Nach einem Brand in Wallenhorst im Landkreis Osnabrück ist ein Haus vorerst nicht mehr bewohnbar. Das Feuer war am Mittwochabend wegen eines technischen Defekts in einem Sicherungskasten ausgebrochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Verletzte gab es nicht. Wann die Bewohner in das Haus in der Gemeinde Wallenhorst zurückkehren können, war zunächst unklar. Auch zur Schadenshöhe konnten die Ermittler noch keine Angaben machen.

red/dpa