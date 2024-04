Bad Harzburg. 2,8-Millionen-Euro-Projekt: Neue Attraktion eröffnet in Bad Harzburg - großes Familienfest zur Einweihung am 20. April vor dem neuen Burg-Berg-Center.

Am Fuße des Bad Harzburger Burgbergs - zwischen Kurpark/Wipfelbiergarten und Talstation der Burgberg-Seilbahn - ist in den vergangenen Monaten das neue „Burg-Berg-Center“ entstanden. Gefeiert wird das am Samstag, 20. April 2024, im Rahmen eines Familienfestes vor dem neuen Center. Ab Donnerstag, dem 18. April, ist dort bereits ein Animationskino erlebbar.

„Das Herzstück ist ein Multivisionskino als sogenannte ,New Media Attraction‘, drei zentrale Ticketplätze, der Burgladen und auch ,das stille Örtchen‘ finden in dem modernen Gebäude, dessen Antlitz an die große und legendäre Elphi in Hamburg erinnert, gleichzeitig den Burgberg widerspiegeln soll, hier ein neues Zuhause“, so Eva-Christin Ronkainen-Kolb, Geschäftsführung der Harz-Venture GmbH, in einer offiziellen Mitteilung.

Für Mai ist die Eröffnung der Burgtaverne mit Burgterrasse geplant. „Hier wird der Verzehr der erworbenen Speisen und Getränke aus anderer Perspektive mit Blick auf das Geschehen erlaubt. Auch die Kulissen der Kino-Preshow können künftig für Veranstaltungen in ritterlichem Ambiente gebucht werden“, erklärt Ronkainen-Kolb und unterstreicht: „Die rund 2,8 Millionen Euro umfassende Investition am Fuße des Burgbergs wird das Portfolio in Bad Harzburg ergänzen und nun Gästen neben dem Erlebniskino auch eine zentrale Anlaufstelle für die touristischen Angebote am Burgberg bieten.“

„Hickhack um die Harzburg“ im neuen Harzer Erlebniskino

Das Erlebniskino ist ein à la Pixar animierter Film: „Hickhack um die Harzburg“. Er ist an das Bad Harzburg Comic von Dr. Thomas Dahms angelehnt und zeigt die spektakuläre Flucht des jungen Königs Heinrichs IV. von der Harzburg. Auf der Flucht spielen historisch belegbare Protagonisten und Geschehnisse sowie die Harzburg, wie sie tatsächlich ausgesehen haben könnte, und auch heutige Bauten um die drei „B“ am Burgberg eine Rolle. Besonderheit des Films ist die Installation auf einer „Motion Plattform“, die auch für Rollifahrer nutzbar sein wird. Der „Darkride“, der erstmals in Bad Harzburg verbaut wurde, nimmt den Besucher in die Mehr-D-Animation mit, sodass die Flucht von Heinrich IV. aktiv über Bewegungen, Wind, Feuer, Wasser erlebbar wird. Derartiges ist laut der Mitteilung von Ronkainen-Kolb sonst nur aus großen Freizeitparks bekannt. Das Kino ist täglich von 10 Uhr bis 17.30 Uhr erlebbar. Tickets können auch online unter www.erlebniskino-harz.de erworben werden. Tickets für Erwachsene (ab 13 Jahren) kosten 6 Euro, Tickets für Kinder ab 6 Jahren bis 12 Jahren kosten 4 Euro.

Indoor-Attraktion und Ticketplätze in Bad Harzburg

Abgerundet wird die erste Indoor-Attraktion rund um das neue Burg-Berg-Center in Bad Harzburg mit dem „Burgladen“. In dem modernen Shop werden harztypische Souvenirs mit moderner Anmutung erhältlich sein. Verbessert wurden mit dem Bau vor allem auch die Ticketverkaufsstellen, die nun für die Angebote Baumwipfelpfad Harz und Burgberg-Seilbahn, die neuen Explor Games sowie das Erlebniskino an einer zentralen Stelle zu finden sind. In der Mitteilung heißt es auch: „Ein nicht zu unterschätzendes Thema war in der Vergangenheit auch die ,Toilettenfrage‘. Selbstverständlich bietet das neue Gebäude eben auch das ,Stille Örtchen‘ - Verbessert wurde hier der Bereich Behindertentoilette sowie entsprechende Wickelmöglichkeiten.

Großes Familienfest zur Einweihung des neuen BurgBergCenters im Harz

Am 20. April dürfen Besucherinnen und Besucher sich auf ein buntes Fest rund um das neue Burg-Berg-Center freuen. Bei passender Witterung warten nicht nur eine Hüpfburg, sondern auch, wie von den Kurparkfesten bekannt, Aktionen für Kinder. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

„Die Beteiligten sind sich sicher, dass das neue Burg-Berg-Center einen erheblichen Mehrwert für die Besucher darstellen wird. Nicht nur, dass ein Indoorangebot geschaffen wird, welches einmalig in der Region und norddeutschlandweit ist. Die Besucher erhalten ein den Angeboten rund um die drei „B’s“ (Burgberg-Seilbahn, Baum-Schwebe-Bahn und Baumwipfelpfad) entsprechendes Informations- und Erlebniszentrum, welches von außen noch nicht vollends erahnen lässt, was sich im Inneren,verbirgt‘ und welche Highlights hier zu erleben sein werden“, heißt es seitens der Erlebniskontor Bad Harzburg GmbH, die das neue Center unter Beteiligung von Harz-Venture, Bockberg Invest GmbH & Co. KG und der Kur- ,Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg GmbH führt.

