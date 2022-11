Attraktion im Nordharz Baumwipfelpfad in Bad Harzburg ist besonders kinderfreundlich

Der Baumwipfelpfad Harz wurde bereits offiziell im September vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium als besonders kinder- und familienfreundlich ausgezeichnet und trägt nun die Zertifizierung Kinderferienland Niedersachsen. In rund 50 Kriterien der Kategorien Service, Sicherheit und Ausstattung wurde der Pfad auf Herz und Nieren geprüft und darf sich mit dem Kinderferienland Niedersachsen-Logo schmücken und zeigen: Hier sind Kinder willkommen und gut aufgehoben.

Der Baumwipfelpfad Harz wurde vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium als besonders kinder- und familienfreundlich ausgezeichnet und trägt nun die Zertifizierung Kinderferienland Niedersachsen. Foto: Eva-Christin Ronkainen-Kolb / Baumwipfelpfad Harz

„Dass Kinder bei uns immer willkommen sind, das war ja im Prinzip schon vorher klar. Aber jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Wir möchten, dass sich alle Besucher, Klein und Groß, bei uns rundum wohl fühlen. Die Zertifizierung freut uns sehr, sie ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit. Wie wichtig beispielsweise Wickeltische sind, wissen wir nun seit 4,5 Monaten. Nicht überall findet man leider als Eltern eines kleinen Babys welche vor und es wird schon mal von Betrieben der Sanitärboden als Alternative angeboten. Eine echte Erleichterung und nur ein Beispiel in der Ausstattung der Kinderfreundlichkeit“, freuen sich die Betreiber Eva Ronkainen-Kolb und Holger Kolb.

Der 2015 eröffnete Baumwipfelpfad bietet ein Angebot für die gesamte Familie und das von Null bis 99 Jahren.

Zum Hintergrund

In Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Reiseregionen sowie der Land Touristik Niedersachsen bietet die Tourismus Marketing Niedersachsen GmbH seit Oktober 2011 eine Zertifizierung für Anbieter von kinder- und familienfreundlichen Unterkünften, gastronomischen Einrichtungen sowie Freizeit- und Erlebnisparks an. Für jede der drei Kategorien existiert ein umfangreicher Kriterienkatalog. So machen Beherbergungsbetriebe Angaben zum Wohn-, Schlaf- und Spielbereich, bei gastronomischen Einrichtungen werden Details zum speziellen Speisenangebot für Kinder abgefragt. Freizeit- und Erlebniseinrichtungen geben Auskunft über den Spielbereich und die Orientierung vor Ort.

In jedem Katalog sind außerdem Fragen zu Sicherheit, Service und den Sanitäreinrichtungen enthalten. Die Kriterien stellen einen Mindeststandard für einen gelungenen Familienurlaub dar. Alle Betriebe werden bei einer Vor-Ort-Besichtigung durch einen unabhängigen und geschulten Prüfer unter die Lupe genommen. Die Teilnahme an dieser Zertifizierung ist freiwillig und hat eine Gültigkeit von drei Jahren.

Eine Übersicht über die Betriebe in den jeweiligen Kategorien gibt es unter www.kinderferienland-niedersachsen.de.