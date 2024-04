Hahnenklee. Training, Workshops, Wanderungen, Aussteller und Spaß: In Hahnenklee dreht sich im April 2024 eine Woche lang alles um den Hund - für Vierbeiner und Halter.

Erstmals finden in diesem Jahr die Harzer Hunde-Tage vom 15. bis 21. April in Hahnenklee-Bockswiese statt. Während der Harzer Hunde-Tage dreht sich alles um den vierbeinigen Fellfreund. Zahlreiche Veranstaltungen an sieben Tagen rund um das Thema „Hund“ sollen alle Hundebesitzer und die, die es noch werden wollen, begeistern.

Die Veranstaltungswoche beginnt am Montag, 15. April, um 10. Uhr mit einer geführten Wanderung für Hundebesitzer und ihre vierbeinigen Begleiter. Die wunderbare Natur in und um Hahnenklee lädt zum Spielen und Erkunden ein. Weiter geht es am Nachmittag um 14 Uhr mit einem Qi Gong Kurs für die Hunde und ihre Besitzer von der Hundeschule Charnis und um 17 Uhr mit einem Vortrag zum Thema „Wie lernt mein Hund“ von der Osteroder Haustier-Akademie.

Mit einem zweistündigen Workshop geht es am Dienstag, 16. April, weiter.: „Markertraining“ (positive Verstärkung) steht um 11 Uhr auf dem Programm. Angeboten wird es durch eine Hundepsychologin von „Hier bin ich Hund“. Am Nachmittag folgt um 15 Uhr ein Workshop „Beschäftigung draußen“ und im Anschluss ein „Spaßparcours für Kopf und Körper“, beides geleitet von der Osteroder Haustier-Akademie.

Was steht für Vierbeiner und Halter bei den Harzer Hunde-Tagen auf dem Programm?

„Gymnastik für Hunde“ gibt es am Mittwoch, 17. April, um 10 Uhr. Alle Vierbeiner können mitmachen. Um 12 Uhr gibt es einen Workshop „Beschäftigung für drinnen“ mit der Osteroder Haustier-Akademie. Im Anschluss geht es erneut auf eine geführte Hundewanderung um Hahnenklee.

Donnerstagvormittag wird von 11 bis 13 Uhr die Rettungshundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr Goslar vorgestellt. Am Nachmittag können Hundebesitzer und ihre Vierbeiner um 15 Uhr am Workshop „Nasenarbeit für Jederhund“ und um 17 Uhr am Workshop „Wie sage ich es meinem Hund? – Hunde gerecht und nett trainieren“, geleitet von der Osteroder Haustier-Akademie, teilnehmen.

Der Freitag startet um 10 Uhr mit einer Hundewanderung. Im Anschluss wird um 14 Uhr der Schwerpunkt auf Verhaltens- und Hundeernährungsberatung mit dem Vortrag „Was hat das Verhalten des Hundes mit seiner Ernährung zu tun?“ . Anbieter ist Doxii – Ernährungsberatung für Hunde. Im Lauf des Tages können die Hundebesitzer einen Schnupperkurs zu Verhaltensberatung von der Osteroder Haustier-Akademie für ihren Vierbeiner buchen. Themen wie Begegnungsproblematik, Trennungsangst, Geräuschempfindlichkeit, Aggressions- oder Angstverhalten können hier angeschnitten und Folgeberatungen vereinbart werden. Am Abend hält David Fishman um 18 Uhr den Vortrag „Die Erziehung des Jagdhundes: Die Bindung, die Folgsamkeit, die Führigkeit“.

Unterschiedliche Akteure aus der Hundebranche stellen sich in Hannenklee vor

Das Wochenende, 20. und 21. April, bildet den Abschluss der Harzer Hunde-Tage in Hahnenklee: An zwei Tagen präsentieren sich von 11 bis 18 Uhr unterschiedlichste Akteure aus der Hundebranche aus der gesamten Region im Hahnenkleer Kurhaus. Hundeschulen, Zubehör- und Futteraussteller, Hunde-Salons, und viele mehr sind an diesen beiden Tagen vertreten und bieten viel Interessantes und Wissenswertes rund um den Fellfreund. Alle Aussteller sind auf der Homepage www.hahnenklee.de zu finden.

Abwechslungsreiche Aktivitäten wie ein Agility-Parcours vom Verein „Agility Team Pfotenland“ von 11 bis 17 Uhr, einfache Frisierarbeiten und ein Fotoshooting mit Infostand von 11 bis 16 Uhr von „fellnasenshooting“ stehen ebenso an beiden Tagen auf dem Programm.

Das Ausstellungswochenende wird durch weitere Programmhighlights abgerundet. Am Samstag von 11 bis 18 Uhr können Besucher die Rettungshundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr Goslar kennenlernen. Um 11 Uhr steht der Vortrag „Was geschieht, wenn die Seele des Hundes ihren Körper verlässt“ von „Lifegoeson“ und um 12 Uhr der Workshop „Lächelnde Leine“ von „Dertutwas“ auf dem Programm.

Vorträge, Beratungen und Kommunikation mit Hunden bei den Harzer Hunde-Tagen

Bei einem Qi Gong Kurs für Hund und Halter von Charnis Goslar geht es um 14 Uhr für die Hunde und ihre Besitzer sportlich zu. Vorträge zu den Themen „Ernährung“ von „Dertutwas“ und „Tierkommunikation – Möglichkeiten und Grenzen“ von „Sprich mit Tieren“ finden am Nachmittag um 15 und 16 Uhr statt.

Am Sonntag ist um 11.30 Uhr die Teilnahme an einer Beratung zur Fütterungs- und Rationsüberprüfung von der „Dertutwas“ möglich. Um 14 Uhr soll dann „Teamwork“ Mensch & Hund im Einklang vom Hundesportverein Osterode am Harz begeistern. Auch eine Einheit Qi Gong für Hund und Halter steht um 14 Uhr auf dem Programm, ebenso wie der Vortrag „Wie Karma die Beziehung zwischen Hund und Mensch beeinflusst“ von „Lifegoeson“.

Für einige Workshops fallen Gebühren an. Detaillierte Informationen hierzu und eventuell erforderliche Anmeldungen aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen sind auf www.hahnenklee.de oder unter Telefon 05325/5104-0 verfügbar. Programmänderungen sind jederzeit möglich.

