Braunlage. Urlaub und Job verbinden im Harz: „The Hearts Hotel“ in Braunlage hat einen neuen Co-Work-Space für Hotel- sowie Tagesgäste und mehr.

„Raus aus dem Büro, rauf auf den Berg!“ - und dort Arbeit und Entspannung verbinden. Das lässt sich im „The Hearts Hotel“ in Braunlage realisieren. Denn „Norddeutschlands höchstes Lifestyle-Hotel“, so das Unternehmen, bietet auf 622 Metern Höhenlage seit dem 1. März sowohl für Hotel- als auch Tagesgäste einen neuen Coworking Space. „Wir wurden immer wieder von Gästen angesprochen, ob es einen Raum gibt, um in Ruhe zu arbeiten oder an einer Videokonferenz teilnehmen zu können”, berichtet Geschäftsführer Meik Lindberg. „Die Menschen unterscheiden heute gar nicht mehr, ob sie Urlaub machen oder ob sie arbeiten oder beides miteinander verbinden. Und mit dem Co-Work-Space bieten wir ihnen nun auch im Hotel den passenden Ort dafür.”

Geschäftsführer Meik Lindberg. © Unternehmen | The Hearts Hotel

„Neben der tollen Kulisse freuen Firmen sich über Highspeed-W-Lan drinnen und draußen, sechs moderne Veranstaltungsräume für bis zu 140 Personen und außergewöhnliche zubuchbare Locations – wie beispielsweise die neue Jägerhütte. Ein eigener Spa-Bereich exklusiv für Firmen ist bereits in Planung“, unterstreicht Lindberg.

Hotel im Harz: Neuer Coworking Space ist auch für Tagesgäste buchbar

Digitale Nomaden, Urlauber, Tagesgäste oder einfach alle, die Urlaub und Arbeit miteinander verbinden möchten oder auf der Suche nach etwas Abwechslung zum Home-Office sind, finden nun seit dem 1. März 2024 im neuen „Co-Work-Space“ des Hotels einen mit vier modernen Arbeitsplätzen – Bildschirme, Farbdrucker und Büromaterial inklusive – ausgestatteten Raum. Eine kleine Terrasse und ein Sofa bieten Möglichkeiten für kreative Momente und eine In-Room-Bar sorgt für Verpflegung in den Kaffeepausen.

Arbeit und Urlaub lässt sich im „The Hearts Hotel“ in Braunlage miteinander verbinden. © Unternehmen | The Hearts Hotel

Neue Jägerhütte für Firmen und Gruppen im „The Hearts Hotel“

Firmen können neben den sechs Veranstaltungsräumen im Hearts auch Erlebnisse buchen. Gemütlichkeit verspricht dabei vor allem die neue Jägerhütte. Und hier darf – begleitet von einem professionellen Koch aus dem hoteleigenen Restaurant Leo’s – mitgekocht und geschnibbelt werden. Wer mag, kann sich aber auch einfach zurücklehnen und sich sein Dinner von den Profis zubereiten und servieren lassen. In lockerer Atmosphäre können dabei neue Ideen diskutiert und die Gemeinschaft gestärkt werden. Die Jägerhütte wird exklusiv und je nach Saison eingerichtet.

Auch interessant

„Sparadise“ in Braunlage – Exklusiv auch für Firmen

Noch interessanter für Firmen soll das Hotel nach dem Neubau des Wellness-Bereiches werden. Auf insgesamt 140 Quadratmeter Fläche gibt es dann zwei Saunen innen – Hot & Naked –, zwei Fasssaunen draußen und verschiedene Freiluftbereiche in Eve’s Garden. Auch Massagen werden angeboten. „Wir sind zwar weder Tagungs- noch Wellness-Hotel, aber bald nah dran”, scherzt Lindberg. „Es wird einen Ruhe- und einen Workspace-Bereich – ,Chill & Knete‘ – geben, jeweils mit eigenem Eingang. Wer mag, läuft den ganzen Tag im Bademantel rum, schreibt mal eine E-Mail im Workspace-Bereich und entspannt anschließend bei einem Saunagang.”

Die Fasssauna des „The Hearts Hotel“ in Braunlage. © The Hearts Hotel | NORDSTADTLICHT.COM

Weitere Informationen unter www.heartshotel.com und unter Telefon 05520/9989997.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Osterangebot: 12 Monate HK PLUS für nur 25 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.