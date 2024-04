Altenau. Mit Beginn der Wander-Saison 2024 hat der 2023 eingeweihte Herzweg Altenau Neuerungen zu bieten. Worauf Wanderer sich im Harz freuen können.

Erst im Juli 2023 ist er eingeweiht worden - der Altenauer Herzweg. Jetzt folgt bereits die erste Erweiterung und er soll auch zukünftig weiterentwickelt werden. Die ersten Ergänzungen sind zum Start der neuen Wandersaison eine Pulsmess-Skulptur und ein Bücherschrank mit Herzbank, die jetzt am Startpunkt des Weges im Kurpark Altenau aufgestellt worden sind.

Die Pulsmess-Skulptur aus Eichenholz wurde vom Rügener Holzkünstler Mirko Quade angefertigt und von Johannes Hinrich von Borstel gestiftet. Der Clausthal-Zellerfelder ist neben Edeltraut und Eberhard Mahlke, Angelika Rebentisch und Bettina Beimel Mitglied im Herzweg-Team und Studierender der Medizin, Autor und Science-Slammer. Die Pulsmess-Skulptur ergänzt die Startstation und zeigt die Messung des Pulses mit den Fingern am Handgelenk.

„Die Herzbank lädt künftig zum Verweilen und Stöbern in der zuvor ausgewählten Literatur aus dem Bücherschrank ein. Beides wurde von Mitarbeitern der KBG ebenfalls aus Holz angefertigt und rundet ab sofort den Einstieg in den Altenauer Herzweg ab“, berichtet Bettina Beimel, Geschäftsführerin der Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ (KBG).

Ehrung der Erfinderin der Altenauer Würzel an zweiter Station des Herzwegs

„Zum Saisonstart hat nun auch der Edeltraut-Mahlke-Platz an der zweiten Station des Altenauer Herzweges sein endgültiges Hinweisschild bekommen“, teilt Beimel weiter mit. Der Platz wurde Edeltraut Mahlke, vor etwa 20 Jahren Erfinderin der Altenauer Würzel zum damaligen Landeswettbewerb „Ab in die Mitte – City-Offensive Niedersachsen“, gewidmet und von ihr persönlich liebevoll mit Würzeln gestaltet.

„Die Würzel sind heute noch in Altenau zu finden und bei unseren Gästen als Fotomotiv sehr beliebt“, erläutert Katharina Dundler, Teamleiterin der Tourist-Informationen Oberharz. Deshalb sollen sie auch auf dem Altenauer Herzweg zukünftig wieder häufiger in und um Altenau erscheinen.

Bürger, Vereine und Institutionen können sich am Altenauer Herzweg beteiligen

An dem Altenauer Herzweg sollen sich aber auch die Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen aktiv beteiligen, um den Weg mit Leben zu erfüllen. Das Herzweg-Team lädt deshalb herzlich alle Altenauerinnen und Altenauer zu einer Informationsveranstaltung zu Freitag, 5. April, 17 Uhr, am Haus am Hüttenteich, Am Hüttenteich 1, ein. „Wir würden uns freuen, wenn sich zum Beispiel Anwohnerinnen und Anwohner des Herzweges durch gestalterische Installationen rund um das Thema Herz in den Gärten oder an den Zäunen an der Erweiterung des Herzweges beteiligen“, konkretisiert Angelika Rebentisch.

In der Informationsveranstaltung soll der Weg kurz vorgestellt werden. Weiterhin sollen kreative Ideen gesammelt, vorgestellt oder weiterentwickelt werden, Tipps für die Umsetzung ausgetauscht und vielleicht eine Arbeitsgruppe gegründet werden.

Gaby Lader (hinten von links), Eberhard Mahlke, Katharina Dundler, Edeltraut Mahlke sowie Bettina Beimel (vordere Reihe von links) und Angelika Rebentisch freuen sich über die neuen Angebote auf dem Herzweg Altenau. © Tourist-Information Altenau | Tourist-Information Altenau

Die Tourist-Information Altenau hat ihr Angebot an Informationen und Souvenirs über den Herzweg ebenfalls erweitert. Neben allgemeinen Informationen zum Wegverlauf, die digital über www.altenauer-herzweg.de zur Verfügung stehen und auch als GPS-Track direkt auf Endgeräte geladen werden können, gibt es auch einen Flyer mit Informationen zu Verlauf, Stationen und Parkmöglichkeiten des Wegs. „Selbstverständlich beraten wir auch gerne vor Ort persönlich zu den Wandermöglichkeiten und -abschnitten des Herzwegs“, erklärt Gaby Lader, Büroleitung der Tourist-Information Altenau.

Neben diesen wegweisenden Informationen bietet die Tourist-Information Altenau ab sofort auch Andenken und kleine Geschenkideen rund um den Herzweg an. Kreiert wurden eine Herzweg-Postkarte sowie im Harz gefertigte Schmuckserie „mit Herz“.

Startschuss der Wandersaison 2024 fällt am 14. April in Altenau

Auch für Themenwanderungen soll der Herzweg in Zukunft mehr genutzt werden. Gemeinsam mit dem Harzklub Zweigverein Altenau laden die Tourist-Information und die Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ deshalb zu einem Auftakt in die Wandersaison in Altenau ein: Am Sonntag, 14. April, startet die Wandersaison mit einer Tour auf einem Abschnitt des Herzwegs und endet am Okerteich, wo ein Sonderstempel der Harzer Wandernadel auf alle Teilnehmer wartet. Besonderes Erlebnis: Die Hexen vom Bruchberg erwarten die Teilnehmer mit einer Überraschung auf dem Herzweg und stimmen bereits auf Walpurgis im Altenauer Hexenkessel am 30. April ein.

Weitere Informationen unter info@oberharz.de und Telefon 05328 8020.

