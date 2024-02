Unterlüß. Das Werk soll die Bundeswehr unabhängig von ausländischen Artilleriegranaten machen. Zum Start kommen Olaf Scholz und Boris Pistorius.

Keine 80 Kilometer von Braunschweig entfernt hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag den Grundstein für eine neue und bedeutende Rüstungsfabrik gelegt. In Unterlüß bei Celle will der Rüstungskonzern Rheinmetall seine Produktion deutlich ausweiten. Eine ganz neue Fabrik für Artilleriemunition soll in Rekordzeit entstehen.