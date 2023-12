Braunschweig. Ein Braunschweiger Bezirksbürgermeister spricht über Chancen des Stadteils, aber auch über Quartiere mit 14 Prozent Wahlbeteiligung.

Zimtschnecke, das klingt süß. Schmeckt auch so und hier sowieso prima. Doch selbst beim Verzehr der Leckerei im Lebenshilfe-Café „Zimtschnecke“ am Alsterplatz, was neben dem „Kulturpunkt-West“ übrigens einer seiner zwei allerliebsten von vielen Lieblingsorten in der Braunschweiger Weststadt ist, geht Jörg Hitzmann schon mal der Hut hoch.