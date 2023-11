Braunschweig. Die Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Wolfsburg und Braunschweig gehen ins Finale. Wieder wird ein SEV eingerichtet – bis Ende März.

Der Ausbau der Weddeler Schleife geht in die finale Phase. Dafür müssen Bahnfahrende im Nah- und Fernverkehr erneut eine lange Streckensperrung in Kauf nehmen. Konkret heißt das: Zwischen dem 10. Dezember 2023 und 21. März 2024 ist die Strecke zwischen Braunschweig und Wolfsburg wegen der Gleisbauarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Pendlerinnen und Pendler sollten „zum Teil deutlich mehr Zeit einplanen“, sagt die Metronom-Eisenbahngesellschaft, die die Enno-Züge betreibt.

Ab dem 22. März 2024 soll dann der langersehnte Halbstundentakt zwischen den beiden Städten starten. Zudem werden künftig auch einzelne zusätzliche Verstärker-Fahrten montags bis freitags in den Hauptverkehrszeiten zwischen Hildesheim und Braunschweig eingesetzt, kündigt die Eisenbahngesellschaft an.

Letzte Sperrung der Weddeler Schleife: So läuft der SEV für die Enno-Züge

Als Ersatz für die nun entfallende Enno-Linie RE50 wird – wie zu den vergangenen Sperrungen – ein Schienenersatzverkehr mit Bussen auf drei verschiedenen SEV-Linien zwischen Braunschweig und Wolfsburg beauftragt.

Die reguläre SEV-Linie verkehrt zwischen dem Wolfsburger und Braunschweiger Hauptbahnhof mit Halten in Fallersleben und in Weddel in der Bauernstraße.

verkehrt zwischen dem Wolfsburger und Braunschweiger Hauptbahnhof mit Halten in Fallersleben und in Weddel in der Bauernstraße. Der Schnellbus zwischen dem Wolfsburger und Braunschweiger Hauptbahnhof hält in Fallersleben und Braunschweig, Petzvalstraße.

zwischen dem Wolfsburger und Braunschweiger Hauptbahnhof hält in Fallersleben und Braunschweig, Petzvalstraße. Der Expressbus verkehrt direkt zwischen den Hauptbahnhöfen in Wolfsburg und Braunschweig – ohne Zwischenhalte.

Der SEV-Fahrplan sowie eine erläuternde Grafik des Regionalverbandes Großraum Braunschweig zu den Ersatzverkehr-Angeboten findet sich auf der Enno-Website.

Letzte Sperrung der Weddeler Schleife: Das sagt die Deutsche Bahn zum Fernverkehr

Die Deutsche Bahn teilt zu den Auswirkungen für den Fernverkehr mit, dass die ICE-Linie von Frankfurt über Kassel und Braunschweig nach Berlin über Hannover-Messe/Laatzen umgeleitet werden – teilweise mit Halten dort. Die Zwischenstopps in Hildesheim und Braunschweig entfallen in dieser Zeit. „Es bestehen Verbindungen nach Berlin mit einem Umstieg in Hannover“, erklärt eine DB-Sprecherin.

Ein Bild aus August 2023: Bauarbeiten an der Weddeler Schleife bei Wolfsburg-Sülfeld. © FMN | Andre Dolle

Die Fahrplanänderungen sind in den elektronischen Fahrplan-Medien veröffentlicht. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Zugverbindung zu informieren: digital über Website und DB-App oder telefonisch über die Service-Nummer der Bahn (030) 2970.

In Kürze: Darum geht es beim Ausbau der Weddeler Schleife

Ursprünglich sollte das zweite Gleis der Weddeler Schleife zwischen Weddel im Landkreis Wolfenbüttel und dem Wolfsburger Stadtteil Fallersleben im Dezember 2023 in Betrieb genommen werden. Die Deutsche Bahn baut die Strecke seit Oktober 2021 aus. Wegen Lieferengpässen und den Auswirkungen des Güterzugunfalls bei Leiferde im Landkreis Gifhorn verzögerten sich die letzte Sperrpause und das Enddatum allerdings. Zudem stand die Finanzierung des Projekts zwischenzeitlich auf der Kippe.

Mit dem zweiten Gleis sollen Züge künftig häufiger, flexibler und pünktlicher fahren. Die vergangene Sperrpause hatte sich von Juni bis August 2023 erstreckt.

red