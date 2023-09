Drei fliehen nach Unfall bei Magdeburg - A2 für Spürhund gesperrt

Bornstedt Am Freitagmorgen ist es auf der Autobahn 2 zwischen Helmstedt und Magdeburg zu einem Unfall gekommen. Die Unfallverursacher liefen davon.

Die Polizei sucht in Sachsen-Anhalt nach drei Insassen eines Autos, das auf der A2 bei Magdeburg einen Unfall verursacht hat (Symbolfoto).

Auf der Autobahn 2 zwischen Helmstedt und Magdeburg ist es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfallgekommen, wie die Polizei in Magdeburg unserer Zeitung berichtet. Drei Autos kollidierten zwischen Bornstedt und der Raststätte Börde Süd miteinander. Verletzt wurde niemand. Zwei Personen stehen unter Schock. Das berichtet die Polizei in Magdeburg auf Nachfrage unserer Zeitung.

Unfall auf der A2: Personen fliehen - Polizei setzt Spürhund bei Magdeburg ein

Am Unfallort wartete ein ungewöhnlicher Einsatz auf die Polizei. Die drei Insassen des unfallverursachenden Fahrzeugs waren weggelaufen. Zu den Hintergründen kann die Polizei bisher nichts sagen.

Die Beamten forderten einen Spürhund an, um die drei Unbekannten zu finden. Dafür muss die Autobahn 2 am Freitagvormittag in Richtung Magdeburg für kurze Zeit voll gesperrt werden. Das sorgt bei Helmstedt für Stau auf der A2.