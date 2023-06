Ebergötzen: Motorradfahrer fliegt mit Sitzbank über Planke

Bei einem Verkehrsunfall auf der B446 zwischen den Ortschaften Holzerode und Ebergötzen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz. Das berichtet die Polizei Göttingen.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer war am Samstag, 3. Juni, gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 446 in der sogenannten „Hölle“ unterwegs. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen verlor der junge Fahrer in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache vermutlich die Kontrolle über seine Maschine. Das Krad kam infolgedessen laut Angaben der Polizei nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Schutzplanke.

Biker wird Abhang in den Wald hinein geschleudert

Bei dem Aufprall wurde der 21-Jährige mitsamt der Sitzbank über die Planke geschleudert und fiel einen mehrere Meter tiefen Abhang in den Wald hinunter. Ersthelfer versorgten den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungsdienste. Die Freiwillige Feuerwehr Ebergötzen und die Freiwillige Feuerwehr Holzerode wurden ebenfalls zu dem Unfall alarmiert. „Mithilfe mehrerer Steckleiterteile wurde ein Zugang zum schwer verletzten Fahrer geschaffen“, so die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht.

Der 21-Jährige aus dem Flecken Bovenden wurde schließlich per Rettungswagen in eine Göttinger Klinik eingeliefert. An der Unfallstelle landete auch der Rettungshubschrauber. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt etwa 15.000 Euro.