Unfall bei Liebenburg: Motorradfahrer wird schwerverletzt

Liebenburg In einer Kurve verliert der 34-jährige Motorradfahrer auf der K12 die Kontrolle - und prallt in die Schutzplanke auf der Gegenfahrbahn

Schwerverletzt wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, 2. Juni ein Motorradfahrer. Wie die Polizei in Goslar berichtet, befuhr der 34-Jährige gegen 16 Uhr die K12 aus Ohlendorf kommend in Richtung Klein Mahner.

In der Nähe des Ortseingangs verlor der Motorradfahrer im Bereich einer Kurve aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad. In dessen Folge geriet der Mann mit seinem Bike in die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer Schutzplanke.

Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall schwerverletzt und in ein Klinikum durch den Rettungsdienst gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro, wie die Polizei weiter erklärt.