Clausthal-Zellerfeld feiert dieses Jahr wieder ein Stadtfest

Nach dreijähriger Pause kann wieder Stadtfest in Clausthal-Zellerfeld gefeiert werden. Vom 9. bis 11. Juni werden hierfür die Adolph-Roemer-Straße und der Marktkirchenplatz gesperrt.

Ein buntes Fest mit Musik, Vorführungen, Ständen und auch einigen neuen Aktionen ist geplant. „Unser Stadtfest startet am Freitag bereits mit einem Highlight: Wir konnten den Radiosender 89.0 RTL dafür gewinnen, am Freitagabend ab 19 Uhr mit uns eine 89.0 RTL ClubNight voraussichtlich mit den bekannten Radio-DJs Justin Prince, Marc Radix und Chris Rock Open Air auf dem Marktkirchenplatz zu veranstalten“, freut sich Katharina Dundler, Teamleitung der Tourist-Informationen Oberharz.

Hits von den 70er Jahren bis heute stehen am Samstag ab 19 Uhr auf dem Programm: Mit der Liveband BBC Rock kann sich dabei ausgelassen auf dem Marktkirchenplatz vergnügt werden. Am Samstag und Sonntag soll zudem von 11 bis 18 Uhr das gewohnte bunte Treiben der Vereine, Verbände und Institutionen auf der Adolph-Roemer-Straße und der Bühne stattfinden. Hier können sich auch in diesem Jahr wieder verschiedene Vereine und Institutionen mit Vorführungen, Spielen, Aktionen sowie selbstgemachten Kreationen präsentieren. Abgerundet wird die Vereinsmeile mit dem bunten Bühnenprogramm mit Musik und Shows, Vorführungen und einer Schlemmermeile an der Marktkirche.

Neu ist der Start in den Stadtfest-Sonntag: Vormittags wollen die Organisatoren ein Oberharzer Tzscherperfrühstück als Bürgerfrühstück anbieten. Das Konzept dahinter ist simpel: Alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste sind eingeladen auf dem Marktkirchenplatz gemeinsam mitgebrachte Speisen und Getränke oder alternativ ein vorbestelltes Frühstückspaket zu verzehren. „Insgesamt soll das Frühstück noch einmal den Austausch untereinander fördern und für einen guten Start in den Stadtfest-Sonntag sorgen“, verrät Inga Pätzolt von der Stadtverwaltung.

Der dritte Festtag wird auch in diesem Jahr mit einem verkaufsoffenen Sonntag kombiniert: ab 13 Uhr öffnen zusätzlich zur Vereinsmeile einige anliegende Geschäfte auf der Adolph-Roemer-Straße.

Der Eintritt zum Stadtfest und allen Aktionen ist frei. Gemeinsam laden die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld und die GLC Glücksburg Consulting/Tourist-Informationen Oberharz sowie die Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mit dem Veranstaltungspartner Veranstaltungstechnik Master Music /Carsten Spötter ein.

