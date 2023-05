Richtig Händewaschen: Experten der Asklepios Kliniken geben Tipps

Goslar. Anlässlich des Internationalen Tages der Händehygiene sensibilisieren die Asklepios Kliniken in der Region Harz ihre Mitarbeiter. Ihre Tipps.

Der 5. Mai ist der Internationale Tag der Händehygiene, einst wurde er von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufen. Auch die Asklepios Kliniken in der Region Harz sensibilisierten ihre Mitarbeiter anlässlich des Welttages mit kleinen Aktionen und in Workshops für das Thema Hygiene.

Händehygiene-Tipps Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) und die WHO geben die folgende Anleitung zum Händewaschen: 1. Nass machen: Die Hände werden unter fließendes Wasser gehalten. Die Temperatur kann dabei individuell gewählt werden. 2. Rundum einseifen: Handinnenflächen, Handrücken, Daumen, Fingerzwischenräume und Fingerspitzen sollten gründlich eingeseift werden. 3. Zeit lassen: Gründliches Händewaschen dauert mindestens 20 Sekunden, bei stark verschmutzten Händen auch länger. 4. Gründlich abspülen: Die Hände sollten unter fließendem Wasser abgespült werden. 5. Sorgfältig abtrocknen: Das Abtrocknen der Hände – auch der Fingerzwischenräume – gehört zum wirksamen Händewaschen dazu. Durch das Abtrocknen werden Keime entfernt, die noch an den Händen oder im Wasser an den Händen haften.

So informierte das Hygieneteam der Asklepios Klinik Schildautal Seesen bei den Stationen vor Ort, wie Händehygiene richtig funktioniert, damit sei sowohl das Händewaschen im häuslichen Bereich gemeint als auch die Händedesinfektion, die vor allem in Kliniken entscheidend sei, berichtet die Asklepios Harzkliniken GmbH. Darüber hinaus habe es noch eine besondere Aktion gegeben: 800 Kekse in Handform wurden vom Küchenteam mithilfe des Hygieneteams selbst gebacken und anschließend verteilt. Daran hingen Zettel mit Tipps, wie man sich richtig die Hände desinfiziert, mit dem Slogan: „Damit Ihre Hände immer ein sauberes Plätzchen sind.“

Workshop für Kollegen

In der Asklepios Harzklinik Goslar vertiefte das Hygieneteam das Thema in einem Workshop für Mitarbeiter. „Es ist wichtig, immer wieder für das Thema Hygiene zu sensibilisieren, auch, wenn vielen Menschen seit Corona bewusster geworden ist, die Gewohnheiten in Bezug auf Händewaschen und Händedesinfektion zu ändern“, sagt Ulrich Sievers, Leitender Oberarzt und Leiter des Hygieneteams der Asklepios Harzkliniken. Denn: Eine korrekt durchgeführte Händedesinfektion reduziere Keime um 99 Prozent.

„Eine effektive Händehygiene ist von großer Bedeutung. Denn jeder Mensch kann Krankheitserreger übertragen, das hat uns vor allem die Corona-Pandemie eindrucksvoll gezeigt“, sagt Hygienefachkraft Katrin Mittendorf-Oberbeck vom Hygieneteam der Asklepios Klinik Schildautal Seesen.

Infektionen vermeiden

Händehygiene sei zwar für Krankenhauspersonal und besonders im Operationsbereich von höchster Wichtigkeit, aber auch jeder einzelne Mensch trage durch sein eigenes Verhalten dazu bei, Infektionen zu vermeiden, so die Asklepios Harzkliniken GmbH. Das Unternehmen betont, dass Angehörige oder Besucher im Krankenhaus die Möglichkeiten der Händedesinfektion regelmäßig nutzen sollten.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!