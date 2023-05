Northeimer Polizei vereint Entenfamilie

Northeim. Entenküken sind in Northeimer Innenstadt unterwegs. Polizei bringt Eltern und Kinder in die Natur

Aufmerksame Bürger haben der Polizei Northeim eine Entenfamilie in Not gemeldet. Die Polizisten handelten sofort und brachte Eltern und Kinder wieder zusammen.

Am Freitagvormittag wurden der Polizei Northeim gemeldet, dass sich Teile einer Entenfamilie auf einer Terrasse am Markt in der Northeimer Innenstadt befanden. Nachdem die Melder einen ersten Teil schon in Sicherheit bringen konnten, vereinten eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Northeim die restlichen Nachzügler mit ihrer Entenfamilie. Gemeinsam wurde die Familie in die Natur gebracht.