Interkulturelle Woche Göttingen: Jetzt Veranstaltungen anmelden

Stadt und Landkreis Göttingen koordinieren ein gemeinsames Programm für die Interkulturelle Woche 2023 (IKW) und rufen zur Beteiligung auf. Das Motto der bundesweiten Aktionswoche lautet in diesem Jahr „Neue Räume“ und lässt viel Freiraum, um es mit Leben zu füllen. Vereine, Gruppen, Organisationen, Einrichtungen, Institutionen und andere Interessierte sind eingeladen, sich passend zu diesem Motto mit Veranstaltungen zu beteiligen, bei denen Menschen sich begegnen, kennenlernen, austauschen und neue Räume entdecken können.

Die Themen der IKW reichen von Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung über Flucht und Migration bis hin zu „Vielfalt gestalten“. Angemeldet werden können beispielsweise Präsenz- oder Onlineformate wie Lesungen, Ausstellungen, Sportevents, Nachbarschaftsfeste, Diskussionsrunden, Stadtrundgänge, Tage der offenen Tür und vieles mehr.

Veranstaltungsanmeldungen bis 15. Mai

Zur Eröffnung der IKW ist für Freitag, 22. September, eine gemeinsame Auftaktveranstaltung im Ratssaal des Neuen Rathauses in Göttingen geplant. Dabei werden viele Programmbeiträge aus Stadt und Landkreis Göttingen für Interessierte vorgestellt.

Das Formular zum Mitmachen kann beim Büro für Integration der Stadt Göttingen per E-Mail an integration@goettingen.de oder beim Integrationsbeauftragten des Landkreises Göttingen per E-Mail an sandiraz@landkreisgoettingen.de angefordert werden. Einsendeschluss für Veranstaltungsanmeldungen ist der 15. Mai. Stadt und Landkreis erstellen ein gemeinsames Programmheft für die hiesigen Veranstaltungen. Es wird im Neuen Rathaus und im Kreishaus ausgelegt.

Tag des Flüchtlings am 29. September

Im Rahmen der Interkulturellen Woche wird am Freitag, 29. September, der „Tag des Flüchtlings“ begangen. Der Tag ist ein zentrales Element der Interkulturellen Woche. Er macht insbesondere auf die Themen Flucht, Asyl, Migration und Seenotrettung aufmerksam.

Die Interkulturelle Woche ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Sie findet seit 1975 jeweils Ende September statt und wird von Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Integrationsbeiräten und -beauftragten, Vereinen, Bildungsträgern, Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften und Initiativgruppen unterstützt und mitgetragen.

