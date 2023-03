Streik legt Züge auch in der Region Göttingen lahm

Göttingen/Osterode. Der große Streik am Montag legt den Zugverkehr auch in der Göttinger Region lahm. Busse im Altkreis Osterode am Harz fahren jedoch weitgehend weiter.

Mega-Streiktag legt Deutschland lahm – so hieß es am Montag auf allen Kanälen. Flugzeuge, Busse und Züge standen wegen des großangelegten Streiks, zu dem die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Gewerkschaft Verdi in Deutschland aufgerufen hatten, still.

Besonders auf den Zugverkehr hatte der Streik Auswirkungen: „Der Fern- und der Regionalverkehr der DB sind aktuell wegen eines Streiks der Gewerkschaft EVG eingestellt“, informierte die Deutsche Bahn Montag auf ihrer Homepage.

Züge im Raum Göttingen stehen still

Auch wer aus Osterode oder der Umgebung mit der Bahn verreisen wollte, wartete umsonst. Entsprechende Anzeigen auf den Tafeln und Ansagen über Lautsprecher informierten darüber, dass wegen des Streiks keine Bahnen fuhren. Und auch am Göttinger Bahnhof herrschte am Montag Stillstand. Dort hatten sich am Vormittag außerdem Streikende eingefunden, um für fairere Löhne zu demonstrieren.

Obwohl das Personal von Metronom und Erixx laut Auskunft des Unternehmens nicht streikte, fielen auch die Züge dieser Unternehmen aus. „Aufgrund von fehlendem Personal in den Stellwerken der DB Netz AG kommt es aktuell zu Beeinträchtigungen sowie zur Einstellung des Zugverkehrs“, so hieß es auf der Metronom-Homepage.

Busse in Osterode rollen wie gehabt

Ruhig blieb es unterdessen beim Busverkehr in der Region rund um Osterode: Keine nennenswerten Beeinträchtigungen meldeten zumindest die Stadt Osterode und die Kreisverwaltung mit Blick auf den Altkreis. Die meisten Busse rollten dort demnach wie gehabt.

Anders in Göttingen: Dort fuhren die Busse der Göttinger Verkehrsbetriebe, von Regionalbus Braunschweig und mehrere Linien des Verkehrsverbandes Südniedersachsen nicht.

