Osterode. Die Arbeitsgemeinschaft „Drei Länder – Ein Weg“ hat das neue Veranstaltungsprogramm für dieses Jahr herausgegeben. Start ist am 12. März.

Sonnenaufgang in der Karstlandschaft zwischen Schwiegershausen und Düna.

Karstlandschaft Südharz 42 besondere Erlebnisse in der Karstlandschaft Südharz

Der Förderverein Deutsches Gipsmuseum und Karstwanderweg hat das Veranstaltungsprogramm 2023 der Arbeitsgemeinschaft „Drei Länder – Ein Weg“ zum Karstwanderweg herausgegeben. Für 2023 stehen 42 Veranstaltungen auf dem im Druck erschienenen Programm.

Die meist gut dreistündigen Touren beginnen fast alle sonntags um 14 Uhr und zeigen unter kompetenter Begleitung neben den bekannten geologischen Einzigartigkeiten der Südharzer Karstlandschaft – wie etwa Erdfälle, Bachschwinden, Höhlen und vieles mehr – auch dessen historische, wirtschaftsgeschichtliche und botanische Besonderheiten.

Neben drei der zunehmend beliebten E-Bike-Touren finden sich speziell für Kinder und Eltern ausgerichtete Touren auf dem Programm, aber auch Führungen zu Kirchen, Burgen und zu Gesundheitsthemen. Die nächste Tour führt am Sonntag, 12. März, um 10 Uhr durch das Naturschutzgebiet Hainholz bei Düna.

25 Rundwanderungen am Karstwanderweg beschreibt eine kleine Broschüre, die der Förderverein Deutsches Gipsmuseum und Karstwanderweg gerade in dritter Auflage veröffentlicht hat. Eine Auswahl daraus steht als geführte Touren ebenfalls im neuen Programm. Weitere Touren sind den Themen Waldsterben, dem Biber und Luchs, dem Salz und den Kräutern am Südharz gewidmet.

Lückenlose Beschilderung mit Wegmarken und Wegschildern

Für den Karstwanderweg ist von Bad Grund im Westen bis Pölsfeld im Osten in allen drei Kreisen und Bundesländern über eine Wegstecke von 265 Kilometern eine einheitliche lückenlose Beschilderung mit Wegmarken und Wegschildern gesichert, ergänzt um etwa 200 Erläuterungstafeln. 2023 soll der Karstwanderweg erneut mit dem begehrten Gütesiegel „Wanderbares Deutschland“ des Deutschen Wanderverbandes ausgezeichnet werden.

Das Programm 2023 ist in allen Tourist-Infostellen und bei den Wanderführern erhältlich, ebenso die Rundwegbroschüre. Beide enthalten viel Wissenswertes über die Südharzer Karstlandschaft.

Das Veranstaltungsprogramm „Karstwanderweg Südharz – Geführte Sonntagswanderungen in der Gipskarstlandschaft Südharz 2023“ findet sich auch online unter www.karstwanderweg.de/gef_wand.htm.