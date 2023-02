Blaulicht Northeim Zwei schwere Autounfälle innerhalb 30 Minuten in Northeim

In Northeim haben sich am Freitag, 3. Februar, gleich zwei schwere Autounfälle auf der B3 im Abstand von knapp 30 Minuten ereignet. Dabei wurden fünf Personen teils schwer verletzt.

Zwei Autofahrer werden bei dem Unfall bei Sudheim schwer verletzt. Foto: Horst Lange / Kreisfeuerwehr Northeim

Gegen 10.30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 zwischen Sudheim und dem Kreisel der Westliche Entlastung Straße. „Ein 62-jähriger Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug in Richtung Northeim fuhr, geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, streifte dort ein anderes Fahrzeug und stieß anschließend mit dem Fahrzeug eines 56-jährigen Autofahrers zusammen“, berichtet Horst Lange, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Northeim. Die zwei schwer verletzten Fahrer wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt und den Rettungsdienst per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

25 Rettungskräfte im Einsatz

Zur Absicherung der Unfallstelle und Sicherstellung des Brandschutzes wurden die Feuerwehren Sudheim und Bühle alarmiert. Diese klemmten auch die Fahrzeugbatterien an den Unfallfahrzeugen ab. Die Reinigung der Fahrbahn übernahmen eine Ölspurbeseitigungsfirma und die Straßenmeisterei. Im Einsatz waren etwa 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, der Polizei und der Straßenmeisterei. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird von der Polizei mit etwa 20.000 Euro angegeben.

An der Abfahrt nach Edesheim stoßen ein Suzuki und ein VW zusammen. Foto: Horst Lange / Kreisfeuerwehr Northeim

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich gegen 10.55 Uhr auf der B3 an der Abfahrt nach Edesheim. Dabei erlitten drei Personen Verletzungen.

Erstmeldung: Eingeklemmte Person

Dort sind ein Suzuki und ein VW aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. „Da in dem Suzuki laut Alarmierenden eine Person eingeklemmt sein sollte, wurden die Feuerwehren Edesheim, Hohnstedt und Northeim alarmiert. Weiterhin wurden ein Notarzt und ein Rettungswagen aus Einbeck und zwei Rettungswagen aus Northeim alarmiert. Nachdem die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren, stellte sich heraus, dass keine Person im Fahrzeug eingeklemmt war und die Feuerwehr Northeim ihre Einsatzfahrt abbrechen konnten“, so Horst Lange.

Die Feuerwehr aus Edesheim sicherte die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und klemmte die Fahrzeugbatterien von den Unfallfahrzeugen ab.

Die drei verletzten Personen wurden vom Notarzt versorgt und mit Rettungswagen in die Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren etwa 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Der Sachschaden konnte noch nicht genau ermittelt werden.