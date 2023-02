Dringend benötigt: Kindertagespflegepersonen

Bereits jetzt kann die Nachfrage nach qualifizierten Personen für die Kindertagespflege in der Region nicht vollständig bedient werden. Um dem entgegenzuwirken beginnt Anfang März ein Qualifizierungskurs für Interessierte. Die Verantwortlichen freuten sich, dass bereits beim Info-Termin zum Kurs am vergangenen Donnerstag in der VHS Geschäftsstelle in Osterode, eine große Nachfrage war.

Kindertagespflege beinhaltet die Betreuung für Kinder von Null bis 14 Jahren. Durch ihre Selbstständigkeit haben Kindertagespflegepersonen die Möglichkeit flexible Zeiten anzubieten. Die Kindertagespflege soll hierbei eine Unterstützung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bieten – auch in unserer Region. Denn das Vorhalten von verlässlichen Angeboten für Kinder jeden Alters trägt zur Attraktivität einer Region bei und kann bei der Entscheidung für oder gegen einen Wohnort mitentscheidend sein.

Karen Richter (Leiterin der VHS-Geschäftsstelle), Katharina Glaese (Leiterin Team Kindertagesbetreuung beim Landkreis Göttingen, Iris Meister (Kinderservicebüro des Landkreises Göttingen, Standort Osterode am Harz) sowie Kursleiterin Viktoria Bertram (s. Foto v. li nach re) freuen sich über die große Nachfrage. Foto: VHS GS OHA

160-stündige Qualifizierung

Die 160-stündige Qualifizierung basiert auf dem Rahmenplan des Deutschen Jugendinstituts und der Prüfungsordnung des Bundesverbandes für Kindertagespflege. Nach erfolgreicher Teilnahme wird ein bundesweit gültiges Zertifikat erteilt. „Wir vom Kinderservicebüro führen im Vorfeld mit Interessierten umfangreiche Gespräche, zum einem um zu klären, ob der Einstieg in die Kindertagespflege sinnvoll sein kann, aber auch um die formellen Voraussetzungen und einzureichenden Unterlagen abzuklären. Ein Erstgespräch mit dem Kinderservicebüro ist die Voraussetzung zur möglichen Teilnahme am Qualifizierungskurs“, berichtet Iris Meister vom Kinderservicebüro des Landkreises Göttingen.

Der Qualifizierungskurs beginnt am 2. März – Interessierte, die den Informationstermin nicht wahrnehmen konnten, sind eingeladen sich mit Iris Meister in Verbindung zu setzen: Tel.: 05522/960-4229, E-Mail: meister@landkreisgoettingen.de.