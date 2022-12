In einem Mehrfamilienhaus in Oker kommt es zu einem Kellerbrand.

Blaulicht Großeinsatz: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Oker

Großeinsatz für die Freiwilligen Feuerwehren in Oker: Am Samstagnachmittag, 3. Dezember, wurde gegen 15.30 Uhr ein Kellerbrand im Goslarer Ortsteil gemeldet. In einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Okertal“ war das Feuer aus unbekannten Gründen ausgebrochen, insgesamt 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Bei Eintreffen von Einsatzleiter Frank Slotta (stellvertretender Stadtbrandmeister) hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen können und sich somit in Sicherheit gebracht. Dies war nach Angaben Slottas beeindruckend, da alle Bewohner Mobilitätseingeschränkt waren.

Niemand wird verletzt

Gemeinsam mit den Okeraner Einsatzkräften nahmen Goslarer Einsatzkräfte die Brandbekämpfung im Keller auf und durchsuchten parallel das Wohnhaus noch einmal auf Personen in den Wohnungen. Da sich alle Bewohner vor dem Gebäude befanden, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Keine vermisste oder verletzte Person war festzustellen. Aufgrund der Temperaturen wurden die sieben Betroffenen kurzfristig zur Betreuung ins Feuerwehrhaus Oker gebracht.

Das Feuer war schnell unter Kontrolle, so dass erste Kräfte nach rund einer Stunde aus dem Einsatz entlassen werden konnten. Intensive Belüftungsmaßnahmen schlossen sich an. Die Straße von und ins Okertal musste voll gesperrt werden. Nur Linienbusse und ein Fahrzeug mit einer Person, die kurzfristig ins Krankenhaus musste, wurde in Schritttempo durch die Einsatzstelle geführt.

Polizei ermittelt

Nach über zwei Stunden war der Einsatz für über 50 Rettungskräfte mit zwölf Fahrzeugen beendet. Der Keller wurde durch die Polizei beschlagnahmt um die Brandursachenermittlung im Nachgang aufnehmen zu können.

Positiver Umstand am Rande: Mehrere Einsatzkräfte befanden sich zur Alarmierung im Feuerwehrhaus um eine Adventsfeier vorzubereiten. Somit war eine schnelle Reaktionszeit gegeben.