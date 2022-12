Okerterrasse: 1.500 Euro für den überzeugendsten Vorschlag

Die Okerterrasse an der Okertalsperre ist seit Jahrzehnten für ihre besondere Lage mit Aussicht auf die Talsperre und ihre Architektur im Bauhaus-Stil bekannt. Nun soll das historische Bauwerk mit dem ehemaligen Imbiss ein neues Gesicht bekommen und saniert werden.

Die Harzwasserwerke veranstalten für die Nutzung des Gebäudes nach der Sanierung einen Ideenwettbewerb und suchen nach Vorschlägen und Konzepten. Das überzeugendste Konzept wird mit 1.500 Euro prämiert. Vorschläge können ab sofort eingereicht werden. „Wir hoffen auf viele interessante Vorschläge, damit dieser besondere Schatz der Harzwasserwerke wieder neues Leben eingehaucht bekommt“, sagt Lars Schmidt, der Kaufmännische Geschäftsführer der Harzwasserwerke. „Es gibt zwar einige Vorgaben, wie zum Beispiel, dass die Okerterrasse künftig ganzjährig geöffnet sein und ein gastronomisches Angebot beinhalten sollte. Ansonsten sind wir aber grundsätzlich offen und gespannt, was kommt.“

Hochkarätige Jury

Mit ihm gemeinsam wird eine hochkarätige Jury über den Sieger entscheiden: Alexander Saipa als Landrat des Landkreises Goslar, Dr. Oliver Junk als Präsident des Harzklubs, Carola Schmidt als Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes und Michael Him­stedt als Talsperrenmeister der Okertalsperre.

Eine kurze Pause beim Wandern und ein Snack mit Aussicht – dafür war die Okerterrasse als Imbiss in den vergangenen Jahren bei den Besuchern der Okertalsperre vor allem bekannt. Ein gastronomisches Angebot gibt es an der Okerterrasse bereits seit dem Bau im Jahr 1958. Aktuell steht das Gebäude der Harzwasserwerke allerdings leer und soll mit einem modernen Nutzungskonzept schon bald neu eröffnen. Als Eigentümer der Okertalsperre und auch der Okerterrasse sanieren die Harzwasserwerke das Gebäude aktuell für rund 500.000 Euro.

Der Wettbewerb

Wer mitmachen will, kann sich ab sofort auf www.harzwasserwerke.de bewerben. „Der Ideenwettbewerb ist eröffnet und läuft bis zum 31. Januar 2023“, erklärt Irene Freyer, die Projektleiterin bei den Harzwasserwerken. Nach dem Einsendeschluss Ende Januar werden die Konzepte einer Jury vorgelegt und nach verschiedenen Kriterien bewertet. Ausgezeichnet wird dabei der beste Vorschlag mit einer Siegprämie von 1.500 Euro. „Aber auch die weiteren Plätze auf dem Treppchen erhalten eine Prämie und werden mit 1.000 Euro für den zweiten Platz und 500 Euro für den dritten Platz ausgezeichnet“, sagt Freyer. Außerdem sind eine öffentliche Siegerehrung und Bekanntgabe des Gewinners geplant.

Alle weiteren Informationen zum Ideenwettbewerb und Fotos der Okerterrasse gibt es auf der Homepage der Harzwasserwerke. Auf www.harzwasserwerke.de können Interessierte auch die Konzeptunterlagen zur Teilnahme downloaden. Eingereicht können die Vorschläge entweder per Mail an ideenwettbewerb@harzwasserwerke.de oder alternativ via Post an: Harzwasserwerke GmbH, Stichwort: Ideenwettbewerb Okerterrasse, Nikolaistraße 8, 31137 Hildesheim.

Für Fragen rund um den Ideenwettbewerb steht Irene Freyer telefonisch unter der Telefonnummer 05121/404 109 sowie via E-Mail (freyer@harzwasserwerke.de) zur Verfügung.