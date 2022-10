Tödlicher Verkehrsunfall in Goslar

Ein Toter und ein Schwerverletzter sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zu Sonntag in Goslar ereignet hat. Vier weitere Personen wurden leicht verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ersten Ermittlungen der Polizei zufolge um 1.37 Uhr ein mit zwei Männern besetzter Pkw auf der Grauhöfer Landwehr im Bereich der Einmündung Am Gräbicht nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. „Für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Deutschem Roten Kreuz und der Polizei erfolgte um 1.45 Uhr die Alarmierung zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Grauhöfer Landwehr. Sechs beteiligte Personen waren Anlass genug, für den Massenanfall von Verletzten entsprechende Rettungsmittel anzufordern“, berichtet Volker Junge von der Feuerwehr Goslar.

Weitere Verletzte durch Auffahrunfall

Das VW Golf Cabrio sei nach der Kollision mit einem Baum in rund zehn Meter Entfernung zum Stehen gekommen. Fahrzeugteile verteilten sich auf der Straße. Ein Fahrzeug, das auf den Unfall zukam musste bremsen, ein dahinter fahrendes Fahrzeug fuhr auf den Vordermann auf.

Noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes hatten Ersthelfer bereits mit der Betreuung und Versorgung der zwei Fahrzeuginsassen aus dem Golf Cabrio begonnen. Die weiteren vier Beteiligten aufgrund des Auffahrunfalls waren leicht verletzt.

Beifahrer eingeklemmt

„Die Feuerwehr Hahndorf stellte den Brandschutz sicher und sperrte die Straße in Richtung Hahndorf ab. Zeitgleich bereiteten die Einsatzkräfte des Goslarer Rüstzuges die Rettung des eingeklemmten Beifahrers vor. Fahrer und Beifahrer wurden durch den Rettungsdienst versorgt. In Abstimmung mit den Rettungskräften erfolgte die Befreiung des jungen Beifahrers mit hydraulischem Rettungsgerät. Dieser war im Fußraum eingeklemmt“, so Volker Junge und berichtet weiter: „Die intensive Versorgung des Beifahrers blieb ohne Erfolg. Er verstarb an der Unfallstelle. Der Fahrer konnte ohne Probleme vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden.“ Nach einer ersten Versorgung vor Ort sei der schwer verletzte Fahrer in ein Krankenhaus transportiert worden.

Bei der Unfallaufnahme kam auch eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz.

Unfallursache noch unklar

Nähere Informationen zur Unfallursache liegen laut Angaben der Polizei derzeit noch nicht vor. Die polizeilichen Ermittlungen laufen unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Die Grauhöfer Landwehr war in Höhe des Abzweigs für die Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis ca. 6.15 Uhr voll gesperrt.