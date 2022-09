Wernigerode. Verletzter Feuerwehrmann wird evakuiert und in Brandverletztenzentrum geflogen

Hubschrauber mit Löschwasserbehältern bekämpfen einen Waldbrand am Brocken. Hunderte Einsatzkräfte bekämpfen den Waldbrand. Dabei erlitt jetzt ein Feuerwehrmann schwere Verletzungen.

In einer Lagemeldung der Freiwilligen Feuerwehr Wernigerode vom Waldbrand am berichtet die Feuerwehr, dass ein Feuerwehrmann im Einsatz schwer verletzt wurde.

Es habe laut des Berichts auf Facebook eine Verpuffung an einem technischen Gerät gegeben. Dadurch sei der Feuerwehrmann schwer verletzt worden. Er wurde per Rettungshubschrauber vom Brockenplateau evakuiert und in das Brandverletztenzentrum Bergmannstrost nach Halle geflogen.