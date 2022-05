Mann wird in Bilshausen von Ringelnatter angefaucht

Bilshausen. In einem Beitrag in der Facebookgruppe „Der Harz“ berichtet ein Nutzer von seiner Begegnung mit einer Ringelnatter in Bilshausen. Das ist passiert.

Eine Ringelnatter faucht einen Mann in Bilshausen an.

In der Facebook-Gruppe „Der Harz“ wurde gestern von einer besonderen Begegnung berichtet. Ein Mitglied war am Donnerstag in Bilshausen unterwegs, als in unmittelbarer Nähe ein Geräusch ertönte: „Haben es nur Fauchen gehört, und dann direkt gesehen.“

Das Geräusch kam jedoch nicht von einer Katze, sondern von einer Ringelnatter, die sich im Geäst schlängelte. Facebooknutzer Dustin freut sich über seinen Fund: „Wirklich toll die Ringelnattern.“ Er hielt diesen Moment direkt mit seinem Smartphone fest und teilte drei Fotos in der öffentlichen Gruppe mit über 44.800 Mitgliedern.

Viele Kommentare und Likes auf Facebook

Innerhalb weniger Stunden hatte der Beitrag über 700 Likes. In rund 70 Kommentaren tauschten sind andere Facebooknutzer über das Tier und die Fotos aus. Die Meinungen reichen von: „Ein Prachtexemplar, klasse“ über „Ich würde auf der Stelle vor Schreck erst aufschreien und dann tot umfallen“, bis hin zu „Das ist schon ein sehr besonderes Ereignis. Glückwunsch, das sind doch schöne Fotos geworden“.

cau