Brockengarten im Harz: Saison beginnt am 16. Mai 2022

Pünktlich zur Saisoneröffnung am kommenden Montag, 16. Mai, haben vergangene Woche 26 freiwillige Helferinnen und Helfer den Brockengarten herausgeputzt. Der Naturschutzbund Deutschland, Kreisverband Harz e.V., und der Nationalpark Harz haben diesen alljährlichen Arbeitseinsatz auf der Brockenkuppe erneut organisiert.

In den beiden Vorjahren musste dieser Termin coronabedingt leider ausfallen. Es wurden nun wieder, wie auch in den Jahren zuvor, Besucherlenkungseinrichtungen und der Zaun des Brockengartens repariert. Des Weiteren wurden 2.500 autochthone (=einheimische) Heidepflanzen in die Erde gebracht und weitere Pflanzflächen vorbereitet.

„Und leider mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch wieder einiges an Müll in der Fläche einsammeln“, heißt es seitens der Verwaltung des Nationalparks Harz.

Brockengarten: Von den Pflegemaßnahmen profitieren seltene Pflanzen

Von den Pflegemaßnahmen der brockentypischen Bergheiden-Vegetation profitiert nicht nur die Besenheide selbst, sondern auch Pflanzenarten die deutschlandweit nur auf dem Brocken vorkommen. Dazu zählen die Brockenanemone (Pulsatilla alpina ssp. alba), die Starre Segge (Carex bigelowii), die Scheiden-Segge (Carex vaginata) und das weltweit nur auf dem Brocken vorkommende Brockenhabichtskraut (Hieracium nigresens ssp. bructerum).

Mit diesem traditionellen Arbeitseinsatz Anfang Mai wird indirekt auch der „Startschuss“ für den Beginn der Brockengartensaison gegeben. In den ersten beiden Maiwochen werden Frühjahrsinstandsetzungsarbeiten durchgeführt, sodass der Garten dann ab Mitte Mai, in diesem Jahr am 16. Mai um 11.30 Uhr – den Brockenbesuchern im Rahmen der ersten Gartenführung in einem ansprechenden Zustand präsentiert werden kann.

Gartenbesichtigungen: Montag bis Freitag finden um 11.30 Uhr und um 14 Uhr Gartenbesichtigungen statt. An den Wochenenden kann man sich den Brockengarten in Kombination mit der Rundwegsführung, die um 12.30 Uhr beginnt, anschauen. Auch Sonderführungen sind nach Anmeldung unter Telefon 0170/570 90 15 möglich.