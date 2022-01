Hubschraubereinsatz bei schwerem Unfall bei Kalefeld

Nach einem schweren Unfall bei Kalefeld muss ein Autofahrer per Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule nach Hannover transportiert werden (Symbolbild).

Bei einer schweren Kollision eines Pkw mit einem Transporter im Kreuzungsbereich der B445 und K616 bei Kalefeld sind Montagmittag drei Personen teils schwer verletzt worden.

Am Abzweig zur K616 wollte ein Pkw-Fahrer von der B445 nach links in Richtung Dögerode abbiegen und übersah dabei einen aus Richtung Echte kommenden Transporter. Es kam zum Zusammenstoß.

Pkw-Fahrer per Rettungshubschrauber in Klinik

Durch den Unfall wurden der Unfallverursacher und der Beifahrer des Transporters schwer verletzt. Der Pkw-Fahrer musste per Rettungshubschrauber in die Medizinischen Hochschule Hannover gebracht werden. Der Beifahrer des VW Transporter kam per Rettungswagen in die Uniklinik Göttingen. Der Transporterfahrer verletzte sich nur leicht. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 43.000 Euro.

Kreuzungsbereich mehrere Stunden gesperrt

An der Unfallstelle waren Beamte der Polizei Bad Gandersheim sowie Spezialkräfte für die Unfalldokumentation vom PK Einbeck eingesetzt. Des Weiteren befanden sich Rettungskräfte des ASB und des Deutschen Roten Kreuzes sowie sechs Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehr Kalefeld im Einsatz. Die B445 sowie der Kreuzungsbereich zur K616 musste für die Zeit der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis 15.45 Uhr voll gesperrt werden.

pol