Sechs Verletzte nach Unfall mit Linienbus auf B 247

Bei dem Unfall eines Linienbusses am Montagvormittag auf der B 247 bei Duderstadt wurden sechs Fahrgäste leicht verletzt. Das berichtet die Polizei. Die weiteren neun Insassen sowie der Busfahrer kamen demnach mit dem Schrecken davon. Der Fahrer hatte die Rettungsdienste selbst alarmiert.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach ersten Erkenntnissen war der in Richtung Mingerode fahrende Linienbus gegen 11.30 Uhr im Bereich der Weinbergkurve aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und kippte im Graben auf die Seite. Polizei und Feuerwehr waren an der Unfallstelle im Einsatz.

Unfall bei Mingerode: Kein Schulbus

An dem Bus, bei dem es sich laut Polizei nicht um einen Schulbus handelte, entstand erheblicher Schaden.

Für die Dauer der Fahrzeugbergung bleibt die B 247 weiter gesperrt. Um 13 Uhr ging man von etwa zwei Stunden aus. Im August war es in der Weinbergkurve zu einem schweren Autounfall gekommen.

