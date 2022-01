Der Winter lässt weiter auf sich warten

Oberharz. Nur in den Hochlagen des Harzes war am Wochenende die Schneelage für Wintersport ausreichend.

Auch Mitte Januar lässt ein richtiger Wintereinbruch im Harz weiter auf sich warten. Zwar waren an diesem Wochenende erneut zahlreiche Besucher und Gäste in Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge unterwegs, doch besonders die Wintersportler müssen sich noch gedulden. Eine gemütliche Wanderung bot aber vielen eine Alternative.

Der wenige Schnee reichte indes kaum aus, um die Loipen zu spuren. Nur in den Hochlagen, etwa bei Oderbrück oder auf dem Acker, war Langlauf möglich. Auch für die Alpin-Fans gibt es im Harz derzeit kaum eine Möglichkeit, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Auf vielen Pisten reicht die Schneeauflage nicht aus. Zumindest am Wurmberg war aber Ski und Rodel gut, nicht zuletzt, da hier im Vorfeld bereits durch Schneekanonen zusätzlich beschneit wurde. So konnte am Hexenritt am Samstag erstmals seit zwei Jahren wieder ein Rennen um Harzer Zwergencup ausgetragen werden.

Besser sah es für diejenigen aus, die nur eine kleine Rodelpartie wagen wollten. Hier reichte der Schnee häufiger, unter anderem auch auf dem Ravensberg in Bad Sachsa. Doch auch beim dortigen Wintersportzentrum hofft man auf baldigen Schneefall – die Vorbereitungen sind alle getroffen.

