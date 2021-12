Volle Parkplätze im Harz – Skisaison hat begonnen

Wintersportller sind auf der Skipiste unterwegs. Im Skigebiet am Wurmberg in Braunlage beginnt die Wintersportsaison.

Zum Beginn der Skisaison haben am Samstag Wintersportler die Skipisten am Wurmberg in Braunlage in Besitz genommen. Wie ein Reporter von der Deutschen Presseagentur berichtete, waren die Parkplätze in der Region voll. Bei sonnigem Winterwetter seien die östlichen Hexenritt-Abfahrten und -Lifte gut besucht gewesen.

Die Gondelbahn ist noch nicht in Betrieb und soll voraussichtlich vom vierten Adventswochenende an fahren. Maximal 2.000 Besucher dürfen gleichzeitig in das Skigebiet, um Ski und Snowboard zu fahren.

Etwa 25 Zentimeter Schnee liegen auf den Abfahrten, rund die Hälfte haben Schneekanonen produziert. „Wir haben das erste Mal seit acht Jahren schon vor Weihnachten Naturschnee“, sagte Petra Blaschnig von der Wurmbergseilbahn. Ski- und Snowboardfahrer können mit dem Auto oder dem Shuttlebus vom Bahnhof (ZOB) Braunlage anreisen.

Zutritt zum Skigebiet gibt es nur mit einem 2G-Nachweis, die Besucher müssen geimpft oder genesen sein. Bereits vor der Fahrt auf den Parkplatz wird das kontrolliert. Dafür erhalten die Gäste ein Bändchen, mit dem sie ihren 2G-Status überall im Skigebiet belegen können. In allen Liften, Seilbahnen und Innenräumen muss zudem eine FFP2-Maske getragen werden. Außerdem müssen die Wintersportler über die Luca-App ihren Aufenthalt registrieren.

dpa