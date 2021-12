Unbekannte klauen Katalysatoren

Am 03. Dezember gegen 8.45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Goslar ein Diebstahl eines Katalysators im Bereich der Dörntener Straße in Goslar gemeldet. Der Katalysator wurde augenscheinlich mittels Werkzeug vom PKW entfernt. Der Tatzeitraum war durch den Geschädigten nicht näher eingrenzbar. Am 4. Dezember gegen 10 Uhr wurde der Polizei ein weiterer Diebstahl eines Katalysators im Bereich der Lauenburger Straße in Goslar gemeldet. Der Geschädigte gab an, dass er seinen PKW am 1. Dezember gegen 7 Uhr im Bereich der Lauenburger Straße abgestellt habe. Er habe den Diebstahl erst zur o.g. Meldezeit bemerkt. Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, welche Angaben zu den beiden Vorfällen machen können, sich unter der Telefonnummer 05321/3390 zu melden.

